Maltempo, due morti nella regata Sydney-Hobart in Australia

Le condizioni meteo avverse stanno condizionando la storica regata Sydney-Hobart, in Australia. Purtroppo gli organizzatori segnalano che due marinai sono morti in mare proprio a causa delle difficili condizioni meteo. Il Cruising Yacht Club di Sydney, che gestisce l’evento, ha affermato che i due marinai, uno dell’imbarcazione Flying Fish Arctos e uno della Bowline, sono morti dopo esser stati colpiti dal boma, uno dei pilastri della parte inferiore della vela. “I nostri pensieri vanno agli equipaggi, alla famiglia e agli amici delle persone decedute. Ulteriori informazioni verranno fornite non appena disponibili”, ha sottolineato il Cruising Yacht Club in una nota.

