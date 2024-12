Maltempo Emilia Romagna, 4.000 utenze senza elettricità sull’Appennino Reggiano

MeteoWeb

Circa 4.000 utenze dell’Appennino Reggiano, tra aziende e famiglie, sono senza energia elettrica a causa delle abbondanti nevicate delle scorse ore, con accumuli fino a 50cm. I blackout sarebbero stati provocati dalla caduta di alberi sui cavi elettrici. Come spiega sui social il sindaco di Viano, Fabrizio Corti, “sono numerosi i disservizi elettrici soprattutto nelle frazioni di Regnano e San Giovanni. È in corso la ricerca e la risoluzione dei guasti (molteplici) in tutto l’Appennino”. Pronta a intervenire la task-force antineve allestita dalla Provincia di Reggio, composta da 121 lame, 60 salatori e due frese, oltre a 35 uomini e donne, tra tecnici (nove), sorveglianti (11) ed operai stradali (15).

In pianura, la situazione più critica si registra a Scandiano, dove causa dell’allagamento dei binari nella zona di Bosco è stata interrotta la linea ferroviaria Reggio Emilia-Sassuolo. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema, e si prevede che i treni possano tornare operativi entro la serata, condizioni dello sciopero permettendo. A Reggio città, in via precauzionale, è stata disposta la chiusura di alcuni sottopassi ciclopedonali, facendo registrare questa mattina alcuni ingorghi del traffico.

Oggi, nei Comuni di Viano, Casina, Carpineti e Baiso tutte le scuole, compreso il Nido Kaleidos, sono rimaste chiuse.

Tanta neve sull'Appennino emiliano, blackout a S. Giovanni di Querciola

