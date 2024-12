Maltempo Emilia Romagna, resta bloccata su un isolotto del fiume Enza: salvata in elicottero | VIDEO

MeteoWeb

Intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo in atto in Emilia Romagna. Per le forti piogge che stanno colpendo la provincia di Reggio Emilia, questa mattina i Vigili del Fuoco hanno soccorso una donna: per il rapido innalzamento del livello dell’acqua era rimasta bloccata su un isolotto nel fiume Enza, a Montecchio Emilia. Così gli elisoccorritori a bordo dell’elicottero Drago 147 l’hanno raggiunta e portata al sicuro.

