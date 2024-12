Maltempo Emilia Romagna, acqua alta: a Cesenatico chiuse le Porte Vinciane per 48 ore

MeteoWeb

Un Natale a “porte chiuse”. Lo vivrà la città di Cesenatico, dove oggi, con una ordinanza comunale, è stata disposta la chiusura per 48 ore delle Porte Vinciane, a cause delle avverse condizioni meteo che prevedono per le prossime ore il fenomeno dell’acqua alta. La misura è volta ad impedire la risalita dell’acqua di mare nel porto canale ed una eventuale inondazione di questa parte del centro storico. La chiusura sarà effettiva dalle 18 di oggi sino alle 18 di giovedì 26 dicembre.

La Capitaneria di porto sottolinea la necessità del costante controllo degli ormeggi delle imbarcazioni presenti nel porto canale, la pronta segnalazione di eventuali problematiche e la pronta reperibilità dell’armatore per eventuali spostamenti di ormeggio. Vietato, infine, il transito pedonale e veicolare su entrambe le banchine di Ponente e Levante e di Ponente.

