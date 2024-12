Maltempo Emilia Romagna, evacuazioni precauzionali a Ravenna

MeteoWeb

Il maltempo continua a provocare problemi e disagi in Emilia Romagna. Evacuazione, in via precauzionale, per alcune case in via Dismano a Casemurate, frazione di Ravenna. Chi non ha un’abitazione a più piani, spiegano dal Comune romagnolo, viene accompagnato nella sede decentrata di Castiglione di Ravenna, in via Vittorio Veneto, individuata come punto di accoglienza. A chi possiede un’abitazione a più piani, invece, si raccomanda di andare ai piani alti.

A Sassuolo, nel Modenese, e in particolare a Le Bagole e Casaraci, ci sono ancora utenze elettriche che non funzionano, per un totale di circa 50 famiglie. Nella serata di oggi, il Comune ha attivato il Coc, Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, per far fronte al problema e si stanno contattando le famiglie coinvolte per una verifica delle singole situazioni e per offrire soluzioni di sostegno per la notte, fa sapere il Comune. I problemi in Largo Verona sono stati risolti da Enel in serata. La neve caduta abbondante nella giornata di ieri ha infatti divelto alcuni cavi d’alta tensione a monte di Sassuolo. I tecnici Enel già da ieri sera sono al lavoro per sistemare i numerosi guasti, ma non sono in grado di garantire che la situazione venga ripristinata per le due frazioni entro questa notte, si precisa.

