Maltempo Emilia Romagna, sindaco di San Lazzaro: “attenzione al livello dei fiumi”

Migliora la situazione maltempo a San Lazzero di Savena, nel Bolognese, ma l’attenzione resta ancora alta, soprattutto per quanto riguarda il livello dei fiumi. L’allarme non è finito, visto che “sono previste nuove precipitazioni che potrebbero generare un ulteriore incremento dei livelli dei fiumi che attraversano la città“. Ma l’ordinanza di evacuazione dei piani bassi e di quelli interrati emanata nella tarda serata di ieri nel Comune di San Lazzaro “ha cessato la sua validità“. Il Comune invita comunque i cittadini a “prestare la massima attenzione, evitando di sostare lungo i corsi d’acqua e a tenersi aggiornati sull’evoluzione dell’allerta meteo consultando i canali istituzionali del Comune”.

“Nonostante ieri sera la situazione dei nostri corsi d’acqua fosse molto preoccupante, tanto da costringerci ad emanare un’ordinanza per l’evacuazione dei piani bassi di alcune zone della città per mettere subito in sicurezza le persone, per fortuna oggi non si sono registrati particolari disagi dovuti all’ondata di maltempo che sta attraversando l’Emilia Romagna”, afferma il sindaco Marilena Pillati. “La nostra attenzione però resta alta e continueremo a tenere monitorato l’evolversi della situazione anche alla luce delle nuove precipitazioni che sono previste per le prossime ore. Raccomando a tutti di prestare la massima attenzione”.

