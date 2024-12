Maltempo Emilia Romagna, torrente Pisciatello a rischio esondazione a Cesenatico

MeteoWeb

Il maltempo insiste sull’Emilia Romagna, facendo ingrossare i corsi d’acqua e provocando frane, allagamenti e blackout. A Cesenatico, “il torrente Pisciatello è a 40 centimetri dall’esondazione. b, scrive sui social il sindaco Matteo Gozzoli, che informa anche dell’”apertura anticipata delle Porte Vinciane”. “Alla luce dell’emergenza meteo in corso, è stato aperto il Centro Operativo Comunale (COC)”, ha comunicato il primo cittadino. Solo oggi a Cesenatico sono caduti 44mm di pioggia.

