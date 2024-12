Maltempo in Emilia-Romagna e Veneto, 650 interventi dei vigili del fuoco | FOTO

MeteoWeb

Vento, pioggia e neve in Emilia-Romagna: in 24 ore sono stati ben 350 gli interventi svolti dai vigili del fuoco per allagamenti, danni d’acqua, alberi e pali pericolanti. Maggiormente colpite le province di Bologna, Reggio Emilia (foto nella gallery) e Modena. Le piogge incessanti, che insistono sull’Emilia da ieri, hanno causato allagamenti in pianura. Sono state chiuse le tangenziali di Parma e Reggio Emilia, in entrambe le direzioni. A Modena, sono chiusi la maggior parte dei sottopassi, mentre i ponti sono, al momento ancora aperti. Massima attenzione alle piene dei fiumi che hanno raggiunto livelli importanti, ma sono ovunque sotto controllo. Sull’Appennino ha nevicato tutta la notte e si sono accumulati alcune decine di cm di neve.

Maltempo da ieri anche in Veneto, specialmente tra i territori di Venezia, Padova e Treviso: 300 interventi eseguiti dalle squadre per danni d’acqua, alberi caduti e piccoli dissesti. In entrambe le regioni la situazione è tornata alla normalità nella notte.

