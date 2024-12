MeteoWeb

Frana sulla SS163 Amalfitana a circa un km dal centro di Cetara, nel Salernitano, in direzione Sud. Detriti hanno invaso la carreggiata. Sul posto l’ANAS e i vigili del fuoco che hanno verificato la situazione, accertandosi che non vi fossero persone coinvolte. La strada sarebbe chiusa: l’alternativa per raggiungere Cetara è rappresentata dal valico di Chiunzi.

