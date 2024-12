Maltempo, fronte freddo sul Friuli-Venezia Giulia: neve fino a 500 metri, venti fino a 100 km/h

MeteoWeb

Un intenso fronte freddo proveniente dalle Alpi ha attraversato il Friuli-Venezia Giulia nella notte, portando abbondanti precipitazioni, neve in montagna e venti sostenuti da Nord o Nord/Est, localmente molto forti. Secondo la Protezione Civile, in pianura e lungo la costa si sono registrati accumuli di pioggia compresi tra 20 e 60 mm, mentre in montagna le precipitazioni hanno raggiunto i 20-50 mm, con punte maggiori sulle Prealpi Giulie. La neve è scesa fino a circa 500 metri sulle Alpi e 700 metri sulle Prealpi.

Le raffiche di vento hanno toccato i 70-80 km/h in pianura, fino a 90 km/h sulla costa e in diverse aree prealpine, dove in alcune zone si sono superati i 100 km/h. Nelle prossime ore, il fronte si sposterà rapidamente verso l’Adriatico, con un graduale miglioramento delle condizioni meteo a partire dalla Carnia. Tuttavia, precipitazioni abbondanti e venti forti da Nord/Est persisteranno fino a metà mattinata nelle zone orientali, sulla bassa pianura e sulla costa. Sulla costa, il vento di Bora continuerà a soffiare con intensità sostenuta o forte fino al pomeriggio, mentre in pianura il vento da Nord/Est tenderà ad attenuarsi.

Le temperature minime nelle aree montane scenderanno nella notte e nella mattinata di sabato al di sotto dei -10°C. Dall’inizio dell’evento e fino alle 06:45, il Nue 112 ha ricevuto oltre 45 richieste di intervento tecnico da parte dei Vigili del Fuoco, di cui 7 per allagamenti in abitazioni nei comuni di Udine e Trieste. Sono state 25 le chiamate per crolli di alberi, e si segnala anche una caduta massi nel comune di Resia. Numerosi disservizi hanno interessato le linee elettriche: a Tarvisio si è verificato un guasto a una cabina elettrica.

Alle 7 del mattino si è registrato un incremento delle segnalazioni per alberi abbattuti, in particolare nella zona pedemontana. A Trieste, il Comune ha disposto la chiusura dei giardini pubblici recintati per tutta la giornata a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

