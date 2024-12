Maltempo, gelo e neve in Abruzzo: spiagge imbiancate a Silvi e Roseto degli Abruzzi | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo si abbatte sull’Abruzzo con forti precipitazioni, neve raffiche di vento e un drastico calo delle temperature. Sulla costa appena a Nord di Pescara si registrano 0°C, con pioggia mista a neve nelle zone collinari. Il vento crea disagi soprattutto lungo la costa, con numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti e tettoie divelte.

La Protezione Civile segnala allerta gialla per valanghe nelle aree montuose e per criticità ordinaria nel bacino basso del Sangro. Si prevede un peggioramento dal Teramano e Alto Aquilano, con forti venti di Maestrale e Tramontana. Nevicate abbondanti interesseranno i rilievi appenninici, con quota neve in calo da 700-800 metri a 300-500 metri, e possibili fiocchi a quote più basse. Attualmente sta nevicando intensamente anche sulla città dell’Aquila. A Silvi e Roseto degli Abruzzi si segnalano spiagge imbiancate.

