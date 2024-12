Maltempo in Alto Adige: nevica sull’Autobrennero, corsie innevate e passi chiusi

MeteoWeb

Il maltempo non ha tardato ad arrivare in Alto Adige, portando una perturbazione a carattere nevoso che ha colpito l’intera regione. Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero, nel tratto che va da Vipiteno al confine di Stato di passo del Brennero, sono parzialmente innevate, creando disagi al traffico. Alcuni mezzi pesanti sono stati costretti a fermarsi lungo la piazzola, rallentando ulteriormente la circolazione.

Secondo le previsioni, la neve potrebbe scendere fino a 600 metri di altitudine durante la notte, aumentando l’intensità dell’impatto sulle strade. Questo ha suscitato un po’ di apprensione, soprattutto per l’eventuale svolgimento del supergigante maschile di Coppa del Mondo di sci alpino, previsto per domani in Val Gardena. “Troppa neve non consentirebbe la pulizia del tracciato di gara”, ha spiegato un portavoce degli organizzatori, alimentando le preoccupazioni per il buon esito della competizione.

Inoltre, la situazione dei passi montani non è delle migliori: i passi Stelvio, Rombo e Stalle sono stati chiusi e rimarranno inaccessibili fino alla prossima primavera, a causa delle intense nevicate.

Il maltempo sta quindi mettendo a dura prova non solo il traffico sulle strade principali, ma anche le attività sportive e turistiche della regione.

