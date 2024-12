Maltempo in arrivo: temperature sotto lo zero, salatura strade in Provincia di Ferrara

MeteoWeb

Le previsioni meteo per le prossime ore indicano un abbassamento delle temperature, che potrebbero scendere anche al di sotto dello zero, soprattutto durante la notte. In vista di queste condizioni atmosferiche, la Provincia di Ferrara si prepara a contrastare i possibili disagi sulla viabilità. In particolare, per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade, è stato avviato un piano di salatura che riguarderà circa 800 chilometri della rete viaria provinciale. L’intervento inizierà domani e interesserà le 76 strade provinciali, con conclusione prevista in serata.

Il costo complessivo dell’operazione, che ammonta a circa 30.000 euro, sarà interamente coperto dal piano neve finanziato tramite il bilancio provinciale. “La combinazione fra le nebbie di questi giorni e il calo delle temperature – spiega il presidente della Provincia, Daniele Garuti – può portare alla formazione di ghiaccio sulle strade e per questo motivo abbiamo preso la decisione di salare in via preventiva tutte le strade di nostra competenza, per salvaguardare le condizioni di sicurezza per gli utenti delle strade“.

L’operazione di salatura rientra nelle misure di sicurezza messe in atto dalla Provincia per affrontare il maltempo previsto e garantire una viabilità sicura per tutti.

