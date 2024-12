Maltempo in Sicilia, forti piogge e tanta neve: tutte le località che hanno superato i 100mm nel weekend | DATI

MeteoWeb

Anche oggi piove in Sicilia, al momento in modo debole sulla fascia tirrenica dell’isola, con fenomeni in attenuazione rispetto a ieri. E’ stato un weekend di piogge torrenziali su tutta la fascia settentrionale siciliana, in modo particolare su Nebrodi, Peloritani e Madonie. La neve è caduta abbondante, nella fase più fredda – sabato sera – fino a 800–900 metri di altitudine, ma oltre i 1.500 metri si rilevano accumuli davvero incredibili per questo periodo dell’anno, ancora storicamente autunnale.

Dal punto di vista pluviometrico, spiccano i 109mm di pioggia caduti a Caronia, e poi ancora 106mm a Mastrostefano, 104mm ad Ambola, 101mm a Rocca Timogna. La mappa della protezione civile che illustra i dati delle precipitazioni degli ultimi giorni evidenzia ancora una volta quanto siano state estese le aree della Sicilia colpite dal maltempo:

Così la siccità è diventata un ricordo del passato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.