Maltempo, incidente shock in Calabria nella notte: terribile schianto sugli alberi, auto in fiamme, morte 2 ragazzine

Terribile incidente stradale nella Calabria colpita dal maltempo durante la notte. Due ragazze, di cui una minorenne, sono morte nel sinistro avvenuto a San Pietro a Maida. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco, le due erano a bordo di un’auto con altri 3 giovani quando la vettura è uscita di strada. In tre sono riusciti ad uscire dall’auto e poco dopo il mezzo ha preso fuoco.

I Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti, alle ore 4.35 circa, in località Guarna di San Pietro a Maida. Una sola la vettura incidentata: una Mercedes, che per cause in corso di accertamento perdeva l’aderenza sull’asfalto ribaltandosi al di fuori della carreggiata andando ad impattare contro alberi di ulivo ed una quercia.

A bordo cinque giovani tre ragazzi e due ragazze. Quest’ultime, rimaste incastrate, sono decedute all’interno della vettura che a seguito dell’impatto si incendiava. Nonostante il tempestivo intervento, all’arrivo dei soccorsi la vettura era completamente avvolta dalle fiamme. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del sito.

I tre ragazzi che riportavano ferite lievi e contusioni affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza ed il Comandante del NOR. Si attende magistrato di turno per l’autorizzazione al recupero della salme.

