Maltempo, inondazioni a causa di forti piogge a Gaza

Nel secondo inverno di guerra a Gaza, il meteo ha aggiunto un ulteriore elemento di sofferenza a centinaia di migliaia di persone già sfollate. Il freddo invernale intenso e la pioggia battente nell’enclave costiera nei giorni scorsi avevano già colpito l’area. Un neonato sfollato è morto congelato e due gemelli lottano per la vita mentre la pioggia allaga le tende. Decine di tende, molte già stracciate da mesi di utilizzo, sono state spazzate via o allagate dai forti venti e dalla pioggia, lasciando le famiglie in difficoltà a riparare i danni, rattoppare teli di plastica strappati e ammucchiare sabbia per trattenere l’acqua.

Il comune di Gaza ha affermato che la città sta subendo gli effetti di una grave depressione meteorologica, che porta pioggia e temporali. “Le operazioni di drenaggio dell’acqua piovana e delle acque reflue sono complicate a causa degli ingenti danni alle reti fognarie e della pioggia”, osserva il Comune, sottolineando che “i danni hanno incluso tutte le stazioni fognarie e le pompe, e hanno colpito 175.000 metri di reti fognarie e 15.000 metri di reti pluviali nella città di Gaza”.

“C’è uno straripamento di liquami e acqua piovana in decine di case e centri di accoglienza, ma il Comune non può occuparsi di tutti loro a causa della massiccia distruzione, delle capacità limitate e della mancanza di attrezzature e materiali necessari”, viene comunicato.

Le organizzazioni internazionali hanno chiesto interventi e assistenza urgenti per alleviare le sofferenze dei cittadini e fornire i servizi minimi in queste circostanze estremamente difficili.

