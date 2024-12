Maltempo, Isole Tremiti isolate da 6 giorni: “disservizio inaccettabile”

MeteoWeb

Da 6 giorni, le Isole Tremiti sono isolate a causa delle avverse condizioni meteo. Anche oggi, sabato 28 dicembre, la motonave della Navigazione Libera del Golfo Santa Lucia è ferma in porto a Termoli (Campobasso), una situazione che si protrae dal 23 dicembre, sollevando critiche e preoccupazioni. Ai social, il sindaco delle Isole Tremiti (Foggia), Annalisa Lisci, affida una nota durissima: “l’interruzione del servizio di navigazione, protrattasi per giorni, mette in discussione la continuità territoriale, elemento essenziale per garantire l’approvvigionamento di beni indispensabili e i servizi sanitari fondamentali”.

Lisci sottolinea come il disservizio stia causando gravi difficoltà alla comunità locale, con una carenza di beni primari e un impatto significativo sull’economia insulare: “il trasporto marittimo tra Termoli e le Tremiti è una variabile cruciale per la sopravvivenza dell’isola, sia dal punto di vista sociale che sanitario. È inaccettabile che caratteristiche tecniche dei mezzi di navigazione portino alla sospensione del servizio anche in condizioni meteo non particolarmente avverse”.

Il sindaco lancia un appello alle istituzioni affinché si assumano la responsabilità di trovare soluzioni strutturali e durature: “la continuità territoriale deve essere sempre garantita, con servizi adeguati e potenziati che consentano un quotidiano collegamento con le Tremiti, permettendo anche agli operatori locali di programmare le loro attività. È tempo che le istituzioni si facciano carico di questa responsabilità, rispondendo alle esigenze di una comunità che non può e non deve rimanere isolata, né fisicamente né politicamente”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.