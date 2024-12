Alluvioni Emilia-Romagna: al via lavori sulle sponde del torrente Nure nel Piacentino

MeteoWeb

Dopo le recenti alluvioni in Emilia-Romagna, sono iniziati interventi di messa in sicurezza del torrente Nure, nel Piacentino, per proteggere i comuni di Bettola, Ponte dell’Olio e Vigolzone. I lavori, finanziati con un milione di euro di fondi PNRR, prevedono il rinforzo degli argini e delle sponde per ridurre il rischio di piene, integrando precedenti interventi di riqualificazione del torrente, realizzati con 120mila euro.

A Bettola, è stato costruito un pennello in massi di circa 20 metri per proteggere la strada statale 654 vicino alla confluenza del rio Barbarone. A Ponte dell’Olio, lungo la sponda destra, si sta rialzando e rinforzando l’argine per 160 metri, utilizzando terra di cava e rivestendolo con terreno vegetale trattato con idrosemina.

A Vigolzone, compresa la località Molino La Monta, sono stati ripristinati 260 metri di difese spondali in massi, proteggendo la zona vicino al ponte della statale 654. La scarpata è stata sistemata a verde con specie autoctone e sono stati risistemati quattro pennelli di protezione.

Le opere, progettate da uno studio incaricato e coordinate dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza, puntano a prevenire danni futuri e tutelare le aree urbanizzate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.