Maltempo Lazio: grossa frana sulla provinciale Valle di Vico, nel Viterbese

Forse a causa delle intense piogge che si sono abbattute ieri sulla zona, una frana si è verificata nel Viterbese. Una grossa porzione di terreno boschivo ha franato ieri sera, invadendo la carreggiata del tratto stradale tra l’intersezione con la provinciale Croce San Martino, fino alla provinciale Accesso Lago di Vico. È successo al chilometro 5.500 della strada provinciale Valle di Vico, a pochi chilometri dalla frazione viterbese San Martino al Cimino. Già nei mesi scorsi la strada era stata chiusa al traffico per un’altra frana che si era verificata dopo un altro periodo di forti piogge.

“La Provincia ha avviato immediatamente le operazioni per mettere in sicurezza l’area interessata dalla frana – si legge in una nota della Provincia di Viterbo -. L’obiettivo è quello di ripristinare almeno un senso unico alternato entro la prossima settimana, al fine di ridurre i disagi per gli utenti della strada e garantire la sicurezza della viabilità”.

