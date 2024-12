Maltempo Liguria, forte vento a Genova: aereo dirottato a Pisa

MeteoWeb

Il forte vento che sta sferzando Genova ha avuto effetti anche su un volo partito da Catania. Il volo Ryanair FR5026 è stato dirottato a Pisa e il motivo potrebbero essere proprio le forti raffiche di vento, che hanno provocato diverse cadute di alberi e rami su tutto il territorio genovese. A Genova, sono state registrate raffiche di 60-70km/h, fino a 90-95km/h sulle alture della città. Dopo la burrasca, sul capoluogo ligure è tornato il sereno. Da questa mattina alle 11, è cessata l’allerta per vento di burrasca.

Sarà un Natale sereno in tutta la Liguria, in particolare, secondo quanto riportato nel bollettino di Arpal, per la giornata di oggi è attesa “una progressiva rimonta anticiclonica associata a un flusso secco settentrionale mantiene condizioni di cielo sereno e limpido su tutta la regione”. Per quanto riguarda il giorno di Natale, “l’anticiclone si consolida sull’Europa centro-occidentale favorendo ancora condizioni di cielo sereno su tutta la regione”.

