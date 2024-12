Maltempo Lombardia, prima neve della stagione nell’Oltrepò Pavese | FOTO

MeteoWeb

Prima nevicata stagionale nell’Oltrepò Pavese. Tra la serata di ieri e questa mattina, sono caduti tra i 5 e gli 8 centimetri di neve nella zona collinare compresa tra i 200 e i 400 metri di altitudine. Più abbondanti le precipitazioni nell’area montana, con circa 25 centimetri registrati al Passo Penice (1.149 metri sul livello del mare). Le previsioni meteo parlano di possibili ulteriori nevicate anche nelle prossime ore. Una situazione favorevole anche all’apertura delle piste e degli impianti da sci. Nella zona pianeggiante dell’Oltrepò, la neve è scesa mista ad acqua. Nessun problema, sino ad ora, per la viabilità stradale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.