Maltempo Malesia, inondazioni a Putrajaya: decine di veicoli sommersi | VIDEO

Pioggia battente per circa un’ora nel pomeriggio locale di oggi ha causato inondazioni che hanno sommerso almeno 20 veicoli nella zona di Putrajaya, in Malesia. Diverse strade sono state rese impraticabili dalle inondazioni. Il direttore del Dipartimento antincendio e di soccorso del territorio federale di Putrajaya, Abdul Manaf Che Isa, ha affermato che due autopompe e 13 membri del personale sono stati portati d’urgenza sul posto dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza alle 16:44 locali. “I Vigili del Fuoco hanno svolto lavori per aiutare a drenare l’acqua e pulire i canali bloccati. L’alluvione si è ritirata verso le 5:30 di questo pomeriggio”, ha affermato, aggiungendo che i Vigili del Fuoco stanno monitorando l’area. “Il monitoraggio viene effettuato anche tramite telecamere a circuito chiuso (CCTV) e viene implementata anche la cooperazione per ottenere informazioni correlate tramite il centro di comando di Putrajaya”, ha aggiunto.

Una famiglia di cinque persone è stata salvata dai residenti di Nilai dopo essere rimasta intrappolata nella loro auto vicino a Jalan Taman Semarak 2. Erano due uomini, due donne e una ragazza disabile. Un’altra famiglia, composta da due adulti, una persona anziana e una bambina disabile, è stata salvata dalla loro casa dopo che era stata sommersa dalle acque dell’alluvione, ha riferito Harian Metro.

Il deputato di Nilai J Arul Kumar ha detto che le aree circostanti Nilai sono state allagate con acqua che ha raggiunto un’altezza di circa 50cm.

Tante auto sommerse dalle inondazioni a Putrajaya, in Malesia

Maltempo Malesia, inondazioni a Putrajaya

