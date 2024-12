Maltempo Marche, 450 interventi dei Vigili del Fuoco ad Ancona

MeteoWeb

Le feste di Natale del 2024 sono state caratterizzate dal forte maltempo al Centro-Sud, con tanta neve, forte vento e mareggiate. In provincia di Ancona, i Vigili del Fuoco hanno eseguito 450 interventi dalla notte del 22 dicembre. Nella notte della Vigilia di Natale, un intero stabile a Senigallia (Ancona) avrebbe dovuto essere evacuato poiché minacciato dalla caduta di alcuni pini, alti oltre 12 metri. Per tutta la notte, due squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Senigallia, con autoscala ed autogrù, hanno lavorato per eliminare il pericolo immediato e permettendo ai residenti di trascorrere in casa un sereno e tranquillo Natale.

Il personale del Comando è stato impegnato in attività di soccorso tecnico urgente in particolar modo nella fascia costiera della Provincia. Le piogge e il forte vento hanno causato numerosi danni. Dall’ inizio della perturbazione i Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente, giorno e notte, incrementando il numero di squadre presenti sul territorio, anche con personale extra-regione per fare fronte alle numerosissime chiamate arrivate alla sala operativa. Oltre 450 gli interventi in provincia, essenzialmente per la rimozione di rami, alberi, antenne, tende pericolanti e altri soccorsi, tra cui quello alla Vigilia di Natale a Senigallia.

