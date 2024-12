Maltempo Marche: quasi 800 interventi dei Vigili del Fuoco, caos neve sulle strade

MeteoWeb

Prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco per l’ondata di maltempo che ha colpito le Marche. Sono oltre 770 gli interventi effettuati per sgomberare la sede stradale da alberi caduti, coperture pericolanti, rimozione di persiane e danni d’acqua. Questi nel dettaglio i numeri di interventi effettuati per ogni Comando provinciale: Pesaro Urbino 130; Ancona 210; Macerata 155; Fermo 190 e Ascoli Piceno 90. Non si registrano danni a parsone.

Sono chiuse da questa mattina, a causa di una tormenta di neve che sta spazzando gran parte dell’entroterra del Maceratese, due strade provinciali. Si tratta della SP136 (Pian Perduto) Castelsantangelo sul Nera – Castelluccio, che resta transitabile solo per un tratto fino Spina di Gualdo, il resto della strada è stata chiusa per la presenza di oltre 50 centimetri di neve. Chiusa anche la strada per Monte Prata.

Chiusa anche la SP51 Forcella, tra Fematre e Rio Freddo (Visso) perché i mezzi spazzaneve non riescono a transitare. La Provincia, infatti, ha provato a intervenire sia con mezzi propri che avvalendosi di ditte esterne, ma il forte vento e la neve continua non hanno permesso di poter raggiungere le zone interessate. Si proverà a intervenire nuovamente domani mattina per riaprire le strade se le condizioni meteo miglioreranno, ma si consiglia di evitare di transitare nelle zone segnalate.

“La Provincia sta monitorando costantemente la situazione – spiega il Presidente Sandro Parcaroli -, ma chiedo di non avventurarsi nelle zone segnalate e comunque di prestare, in generale, la massima attenzione perché nelle aree montane la situazione è in continuo cambiamento e anche domani non sono previsti miglioramenti“.

