Maltempo Marocco, piogge torrenziali causano inondazioni a Sidi Zouine | VIDEO

Ultimi giorni del 2024 all’insegna del maltempo in Marocco, con un’ondata di freddo che porta neve in montagna e forti piogge in pianura. Per la giornata di oggi, erano previste piogge e rovesci accompagnati localmente da temporali sull’Atlante, le sue pianure occidentali, gli altipiani dei Fosfati e di Oulmès, le pianure settentrionali e centrali, il Rif e sulla sponda occidentale del Mediterraneo. Nevicate sulle cime dell’Alto e Medio Atlante, oltre i 1.500 metri, e qualche fiocco di neve sulle cime del Rif. Nella giornata di ieri, domenica 29 dicembre, piogge torrenziali hanno colpito Sidi Zouine, località nella prefettura di Marrakech, causando inondazioni.

Le immagini a corredo dell’articolo mostrano strade allagate e trasformate in fiumi a causa delle forti piogge.

Maltempo Marocco, strade allagate a Sidi Zouine

