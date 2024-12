Maltempo Molise: allagamenti per la mareggiata a Termoli, isolate le Tremiti

MeteoWeb

Isole Tremiti (Foggia) isolate da due giorni a causa del maltempo. Anche oggi è rimasta nel porto di Termoli (Campobasso), insieme ai pescherecci della flottiglia molisana, la motonave che collega quotidianamente il Molise con l’arcipelago. Mareggiata a Termoli a seguito della burrasca e delle forti raffiche di vento sulla costa: allagate alcune abitazioni a Rio-Vivo Marinelle. I Vigili del Fuoco e la Polizia municipale si sono recati in via del Germano Reale per evacuare due residenze. Tre le persone bloccate in casa e soccorse da pompieri e vigili.

Continuano, intanto, le richieste di intervento al comando dei Vigili del Fuoco di Termoli che hanno lavorato l’intera nottata tra allagamenti, caduta di cornicioni e insegne e alberi pericolanti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.