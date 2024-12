Maltempo Molise, neve a bassa quota nell’Isernino: spettacolo a Capracotta | FOTO

MeteoWeb

Una Vigilia di Natale come quella di quest’anno non si vedeva da tempo in provincia di Isernia. Il ciclone freddo in atto sull’Italia ha infatti portato basse temperature e neve anche a bassa quota. Capracotta, nota località a 1.420 metri s.l.m., non delude mai e infatti dalla notte scorsa ha fatto il pieno di neve. Questa mattina si registravano già 40cm di neve, per un paesaggio davvero incantato, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Il vento di bufera, inoltre, contribuisce agli accumuli.

A Isernia città, solitamente presa d’assalto per gli ultimi acquisti, non c’è il solito rumore del traffico festivo e, sebbene le strade siano libere, la neve sui tetti e le montagne imbiancate creano un’atmosfera incantata.

Sul versante della viabilità extraurbana, la Polizia Stradale segnala qualche disagio sulla SS 650 Trignina per auto in panne poiché sprovviste di pneumatici da neve. Criticità risolte con l’intervento dei Vigili del Fuoco. Da ore sono al lavoro i mezzi spazzaneve e spargisale dell’Anas e della Provincia di Isernia sulle strade di competenza.

