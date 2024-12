Maltempo, neve nel Campobassano: monitoraggio continuo delle strade

MeteoWeb

“Attivati tutti i mezzi propri per lo sgombero neve e le ditte affidatarie del servizio. Interventi sulle provinciali a Campolieto, Campitello Matese mentre è attenzionata l’area frentana tra Santa Croce di Magliano, Montorio nei Frentani e Montelongo”. Così, all’ANSA, il Presidente della Provincia di Campobasso e sindaco di Larino Giuseppe Puchetti a proposito dell’ondata di maltempo che sta interessando anche il Basso Molise, oltre la zona del Campobassano. Puchetti sottolinea il lavoro svolto e in corso dei mezzi spazzaneve e spargisale dell’ente provinciale per fronteggiare i disagi.

Monitoraggio anche sulle strade a Trivento, Roccavivara e Castelmauro. Sott’occhio anche alcune aree dell’isernino come Salcito, Cercepiccola, Cercemaggiore, Fossalto, Duronia, Torella del Sannio, Montagano. A Casacalenda, i mezzi spazzaneve sono operativi per facilitare gli spostamenti tra cui quelli dell’Anas sulle strade statali.

“La viabilità accanto alla caserma dei Carabinieri a Casacalenda è interdetta al traffico in entrambe le direzioni – avvisa il sindaco Sabrina Lallitto -. Si è aperto un buco sul manto stradale che verrà verificato dai tecnici comunali nella giornata di domani. Nel frattempo è stato necessario chiudere la strada”.

Gran lavoro anche dei Vigili del Fuoco di Termoli tra la città adriatica e i comuni limitrofi come Guglionesi (Campobasso), Campomarino (Campobasso) e centri adiacenti, con richieste di intervento per le fortissime raffiche di vengo che hanno creato problemi ad abitazioni e negozi.

