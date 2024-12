Maltempo e neve: l’Emilia Romagna si prepara a un weekend freddo

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere una significativa fase di maltempo con l’arrivo di una massa d’aria artica che, pur concentrandosi a nord delle Alpi, influenzerà anche il nostro territorio. A partire da sabato, un vortice di bassa pressione si formerà sul Mediterraneo, determinando un peggioramento marcato delle condizioni meteorologiche in Emilia Romagna, destinato a protrarsi fino all’inizio della prossima settimana. L’ingresso di un fronte perturbato di aria fredda porterà piogge diffuse, temporali, venti intensi e mari agitati, con possibili mareggiate lungo le coste. La neve sarà protagonista nelle aree montane, ma potrà spingersi temporaneamente fino a quote collinari e, in alcuni casi, raggiungere anche le alte pianure durante le fasi più fredde. Tuttavia, gli accumuli significativi si concentreranno principalmente sulle zone montuose.

Sabato 7 inizierà con tempo stabile e soleggiato, ma già dalla mattinata le nubi aumenteranno progressivamente a partire dalle aree occidentali. Le prime precipitazioni, deboli e sparse, si manifesteranno nel pomeriggio, estendendosi rapidamente a tutta la regione. Entro sera, i fenomeni si intensificheranno, assumendo carattere moderato o temporalesco, soprattutto nei settori centro-occidentali. Le nevicate, inizialmente limitate alle alte quote dell’Appennino, scenderanno progressivamente fino a 300-400 metri sul settore occidentale verso la sera, con il rischio di fenomeni di gelicidio.

Domenica 8 vedrà il culmine del maltempo, con cieli coperti e precipitazioni diffuse sin dal mattino. Rovesci e temporali interesseranno ampie zone della regione, accompagnati da abbondanti nevicate sui rilievi. La quota neve scenderà sensibilmente durante la giornata, raggiungendo i 300-600 metri lungo la dorsale emiliana e i 700-800 metri in Romagna. Nelle fasi più intense, i fiocchi potranno temporaneamente spingersi fino alle aree pianeggianti, con episodi di neve mista a pioggia che potrebbero interessare città come Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Tuttavia, si prevede che gli accumuli in pianura saranno trascurabili.

A conclusione dell’evento, nelle aree montuose dell’Emilia gli accumuli nevosi potrebbero raggiungere i 15-20 centimetri al di sopra dei 500 metri, superando il mezzo metro nelle zone oltre i 1000 metri di quota. La regione si prepara dunque a un fine settimana di marcata instabilità, con condizioni invernali che richiederanno prudenza, soprattutto lungo le strade montane e nei settori collinari.

