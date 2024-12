Maltempo, neve e freddo in Molise: soccorsi turisti

MeteoWeb

Il freddo e la neve hanno fatto il loro ingresso in Molise. Durante la notte, abbondanti nevicate hanno interessato le zone montane, da Capracotta (Isernia) a Campitello Matese (Campobasso). Proprio a Campitello, rinomata località sciistica, una bufera ha bloccato 5 persone all’interno della loro auto lungo la strada che collega Campitello a Bocca della Selva. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Campobasso si è reso necessario per soccorrere il gruppo, un’operazione che si è conclusa alle prime luci dell’alba. Nella notte, la neve ha raggiunto anche quote collinari, imbiancando, tra gli altri luoghi, la città di Campobasso.

