Maltempo e neve in Veneto: acqua alta a Venezia, imbiancato l’Altopiano di Asiago | FOTO

Nella notte, abbondanti nevicate hanno interessato le montagne del Veneto, con precipitazioni più intense sulle Prealpi vicentine rispetto alle Dolomiti. Sull’Altopiano di Asiago, in quota si registrano fino a 45 centimetri di neve fresca, mentre nel capoluogo la coltre ha raggiunto i 18 centimetri. Le precipitazioni hanno interessato anche il resto delle altre località montane della provincia, da Recoaro Mille a Tonezza del Cimone, così come sull’area di Cima Grappa. Gli spazzaneve sono entrati in azione già nella notte; la circolazione stradale è molto rallentata anche a causa di diverse macchine bloccate, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso. Sulle Prealpi veronesi, tra il Monte Tomba e il Monte Baldo, si misurano accumuli tra i 20 e i 30 centimetri.

Le Dolomiti, invece, hanno visto nevicate più moderate: 5 centimetri a Ra Valles, sopra Cortina, e fino a 10 centimetri nelle zone in quota tra Arabba e Falcade. In tutta la regione il clima è caratterizzato da freddo intenso e venti sostenuti.

A Venezia si è ripresentato il fenomeno dell’acqua alta, ma le barriere del Mose sono entrate in funzione prima del picco massimo di marea, mantenendo il livello della laguna intorno agli 80 centimetri sul medio. In mare aperto, invece, l’acqua ha raggiunto circa 110 centimetri.

