Maltempo, forti nevicate da sfondamento in Piemonte e Valle d’Aosta: blizzard a Sestriere | FOTO e VIDEO

Forti nevicate da sfondamento sono in atto in Piemonte e Valle d’Aosta, con Sestriere, località del Torinese a oltre 2000 metri, che si trova sotto una potente bufera di neve. Nevica fitto sulle alte valli tra il Torinese e il Verbano mediamente oltre i 1000-1600 metri ma la quota neve sarà in progressivo calo nelle prossime ore fin verso i 600-900 metri localmente. Deboli nevicate proseguiranno a tratti fino a domani, specie lungo le aree di confine. Ma in tarda serata si conferma l’estensione del vento di Foehn fino alle pianure.

Piemonte, forte bufera di neve a Sestriere

