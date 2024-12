Maltempo Piemonte, pioggia, vento e neve fino in pianura nell’Alessandrino | FOTO

MeteoWeb

Pioggia e qualche fiocco di neve in provincia di Alessandria per una Festa dell’Immacolata all’insegna delle basse temperature. Non manca il vento, con raffiche fino a 52,2km/h a Bric Berton di Ponzone (nell’Acquese) e di 51,8km/h a Capanne di Cosola (Alta Val Borbera). Oltre alle località montane, nella notte la neve ha imbiancato anche la pianura, raggiungendo Tortonese, Novese, Acquese, Ovadese. A causa del maltempo sono stati rinviati alcuni eventi che erano programma. Nel capoluogo alessandrino rimandato a venerdì 13 dicembre ‘Musae Novae’, spettacolo itinerante luminoso per le vie del centro con la parata poetica ‘Crystal Wings’. A Valenza spostati al Centro Comunale di Cultura i laboratori per bambini con Babbo Natale e gli Elfi; sotto i portici di piazza XXXI Martiri ‘Pandorata’ e cioccolata calda con la Pro Loco. A Guazzora, nel Tortonese, appuntamento al 15 dicembre all’Edificio Tagliacarne con il ‘Pomeriggio insieme aspettando il Natale’, inizialmente programmato per oggi.

Per il pomeriggio, previste precipitazioni deboli o moderate a carattere nevoso sul basso Piemonte orientale, in particolare sull’Appennino. In serata possibili deboli precipitazioni su Basso Piemonte Orientale, Alpi Marittime e Liguri. Domani interessati ancora i settori alpini occidentali.

