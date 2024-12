Maltempo, piogge da record paralizzano la regione costiera di Israele: diluvio ad Ashdod | VIDEO

MeteoWeb

Piogge molto intense hanno colpito Israele nelle ultime ore, causando inondazioni diffuse e chiusure stradali in tutto il Paese. Al culmine dell’evento meteorologico, la città costiera di Ashdod ha registrato 128mm di pioggia all’ora, di cui 50mm caduti in soli 30 minuti, un volume solitamente distribuito su uno o due giorni interi di pioggia. Il Winter Command Center del comune di Ashdod ha monitorato una serie di potenti ondate di pioggia che si sono abbattute sulla città dalle prime ore del mattino. La prima grande ondata ha colpito alle 3:50 del mattino, scaricando 47mm di pioggia su vari distretti, seguita da una massiccia formazione di nuvole alle 6:20 del mattino che ha portato livelli di precipitazioni di picco. Le inondazioni risultanti hanno costretto alla chiusura di dieci importanti vie di comunicazione in tutta la città, sebbene i servizi di emergenza siano riusciti a ripristinare l’accesso a metà di queste arterie.

Il torrente Nahal David è straripato, allagando la Route 90 e costringendo la Polizia a chiudere l’arteria principale tra Dragot Cliffs Junction e Ein Gedi Junction in entrambe le direzioni. Sulla Route 6 in direzione nord, una delle tre corsie è stata bloccata oltre Horashim a causa di un allagamento, mentre sulla Route 1 è stata chiusa una corsia tra lo svincolo dell’aeroporto internazionale Ben-Gurion e verso est.

Le previsioni meteo indicano che condizioni parzialmente o prevalentemente nuvolose persisteranno per tutta la giornata di oggi, con piogge intermittenti da nord al Negev accompagnate da isolati temporali.

