Maltempo Puglia, pioggia e vento nel Salento: alberi caduti ed allagamenti

MeteoWeb

Vigili del fuoco di Lecce impegnati in numerosi interventi a causa del maltempo che sta colpendo tutta la provincia. Le operazioni si stanno concentrando soprattutto nei Comuni di Lecce, Tiggiano, Melendugno e Diso, dove il forte vento ha causato la caduta di alberi e pali. A Lecce, la pioggia intensa che cade da ieri ha provocato infiltrazioni d’acqua nella galleria sotto piazza Mazzini, dove una parte dell’area è stata transennata a causa di una consistente perdita d’acqua dal tetto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.