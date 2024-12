Maltempo, in Sicilia un’altra grande piovuta: 150mm sui Nebrodi, la siccità è finita e i catastrofisti sono ammutoliti | DATI

MeteoWeb

Altra grande piovuta in Sicilia negli ultimi due giorni: il maltempo ha portato piogge ideali per superare definitivamente la siccità. Precipitazioni abbondanti, ma diluite nel tempo. Non violente, ma estese a tutto il territorio Regionale. Tant’è che adesso anche le autorità confermano: la siccità è finita. La politica è, al solito, imbarazzante: “la strategia utilizzata è stata corretta” ha detto il governatore regionale Schifani, come se l’arrivo delle piogge l’avesse orchestrato l’Ars, la sua Giunta o la Cabina di regia.

Sorvolando sugli strafalcioni di una politica sempre più autoreferenziale e anti scientifica, è doveroso ricordare come la fine della siccità in Sicilia fosse stata ampiamente preannunciata da MeteoWeb già da molti mesi, in quanto s’è trattato di un episodio provocato dal fenomeno di El Niño e che proprio con la fine di El Niño si è conclusa. E’ dal mese di maggio che in Sicilia piove più del normale, ma ovviamente le piogge estive – seppur in surplus – non sono bastate a recuperare il deficit idrico dei mesi precedenti. L’autunno, invece, ha dato il definitivo colpo di grazia ad un’emergenza ormai definitivamente alle spalle.

Le piogge degli ultimi due giorni: i dati pluviometrici

Tra mercoledì, giovedì e stamani sono caduti oltre 100mm in molte località della Sicilia settentrionale, sui Nebrodi, nel messinese, al confine con il palermitano. L’area interessata dalle grandi piogge è stata molto estesa: sono caduti 147mm di pioggia a Cozzo Salomone, 128mm a Serra Merio, 102mm a Caronia, 96mm a Pizzo del Magnano, 93mm a Monte Soro, 92mm a San Fratello, 91mm a Reitano, 88mm ad Isnello, 86mm a Militello Rosmarino, 79mm a Santo Stefano di Camastra, 78mm a Naso, 75mm a Castelbuono, 74mm ad Alcara Li Fusi, 73mm a Pollina, 71mm a Galati Mamertino e a San Mauro Castelverde, 67mm a San Marco d’Alunzio, 64mm a Mirto, 59mm a Capo d’Orlando e a Gibilmanna, 58mm a Rocca Di Caprileone.

La mappa della protezione civile con le precipitazioni degli ultimi due giorni dimostra quanto le piogge siano state estese e diffuse, anche stavolta, in tutto il territorio Regionale:

Notevoli anche gli accumuli nell’estremo Sud/Est dell’isola, con 49mm a Scicli, 47mm a Ispica, 32mm a Pozzallo, 26mm a Pachino. E altre piogge sono in arrivo nel weekend…

