Maltempo Sicilia, Eolie travolte da vento e mareggiate: collegamenti in tilt

Il maltempo sta sferzando la Sicilia con pioggia, neve in montagna e forte vento, responsabile di furiose mareggiate che stanno creando disagi sulle coste e sulle isole minore. Tanti i disagi alle Isole Eolie. Fino a ieri, nonostante il mare agitato e il forte vento, i collegamenti con le isole più lontane, come Stromboli, erano stati possibili; oggi invece ci sono maggiori difficoltà a causa del peggiorare delle condizioni meteo, una situazione che dovrebbe persistere anche domani. Nei prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Disagi anche ad Alicudi che rischia di restare isolata fino a Natale.

A Ginostra, le mareggiate dei giorni scorsi avevano danneggiato l’approdo rendendolo impraticabile. Si cerca di intervenire con un escavatore per tentare di risolvere la situazione appena le condizioni meteo lo renderanno possibile.

A causa del forte vento, è al momento chiuso un tratto della strada statale 113 Settentrionale Sicula, in entrambe le direzioni, in località Gioiosa Marea (Messina). Fino a quando non si avranno condizioni meteo favorevoli, è prevista una deviazione sulla A18 Messina-Catania. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento.

