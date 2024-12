Maltempo Sicilia, frana dopo piogge sulla SP27 nel Messinese

MeteoWeb

Una frana, causata dalle intense piogge, ha interrotto il transito lungo la strada provinciale 27 che collega Nizza di Sicilia a Fiumedinisi, nel Messinese. Il cedimento ha interessato il versante sovrastante la sede stradale, all’altezza di contrada Acqua Lizzi. I mezzi e il personale della Città metropolitana di Messina hanno provveduto a rimuovere i massi di notevoli dimensioni e i detriti e hanno ripristinato il transito veicolare con l’istituzione del senso unico alternato.

“Desidero esprimere il mio apprezzamento per la celerità degli interventi messi in campo dalla Città Metropolitana che hanno consentito la riapertura della strada provinciale Nizza di Sicilia-Fiumedinisi“, afferma il sindaco metropolitano Federico Basile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.