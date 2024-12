Maltempo Sicilia, la neve imbianca Nebrodi e Madonie: fino a 30cm | FOTO

MeteoWeb

Nelle scorse ore, la neve ha imbiancato i Nebrodi e le Madonie, catene montuose della Sicilia settentrionale, rispettivamente nel Messinese e nel Palermitano. Questa notte, sulle Madonie sono caduti 15cm di neve a partire dai 1300 metri, che sono diventati 30cm nel corso delle ore, regalando scenari da fiaba, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Sono stati attivati i mezzi spalaneve per ripristinare la viabilità. Si ricorda che vige l’obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo.

Dalle prime ore di oggi, inoltre, la Città Metropolitana di Messina sta operando una serie di interventi per liberare dalla neve alcuni tratti stradali ricadenti nel comprensorio nebroideo. In particolare, i mezzi spazzaneve sono in azione lungo le strade provinciali 166 di Bolo, che collega i Comuni di Cesarò e San Teodoro, 168 “Caronia – Capizzi” e 110 “Montalbano Elicona – Polverello”. Si ricorda che, lungo le arterie stradali esposte al rischio di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali.

