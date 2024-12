Maltempo Sicilia, forte vento a Messina: 80 interventi di soccorso | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate, da ieri mattina, 23 dicembre 2024, su tutto il territorio della provincia di Messina per interventi di soccorso connessi al forte vento e alle precipitazioni. La maggior parte delle oltre 100 richieste di intervento (alberi pericolanti, caduta alberi, salvataggio animali, tettoie pericolanti, soccorso a persone, canne fumarie pericolanti, pali illuminazione stradale pericolanti, muri pericolanti, ascensori bloccati, guaine di tetti pericolanti, intonaci pericolanti, sgombero dovuto a dissesto statico, incidente stradale, cavi elettrici pericolanti, antenna pericolante, frana e caduta massi, recupero autovetture e veicoli, ponteggio pericolante, principio d’incendio, ecc.) portate a termine in maniera incessante, con tutte le risorse disponibili e grande professionalità, hanno interessato i comuni di Messina, Milazzo, Patti, Sant’Agata Militello, Villafranca Tirrena, Reitano, Naso, Capo d’Orlando, Rometta, Montagnareale, Gioiosa Marea, Lipari, Barcellona Pozzo di Gotto, Santa Lucia del Mela, Roccalumera, Furci Siculo, Venetico, dando anche supporto al Comando di Catania con l’autogru VF dove, a Motta Sant’Anastasia (CT), è avvenuto un incidente stradale.

Allerta Meteo, chiusi cimiteri e ville comunali a Messina

Il sindaco di Messina, Federico Basile, con una propria ordinanza, ha disposto la proroga della chiusura delle ville comunali e dei cimiteri sino alla mezzanotte di oggi. Il provvedimento si è reso necessario dopo l’allerta meteo trasmessa dalla sala operativa del Dipartimento regionale della Protezione Civile nella quale si evidenzia un livello di allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, dovuto al persistere di venti forti fino a burrasca forte dai quadranti occidentali e di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

L’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli avvisa la cittadinanza a osservare la massima prudenza e che seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito alla chiusura delle ville e dei cimiteri cittadini in relazione agli esiti di controllo sulle alberature, a cura della Messinaservizi Bene Comune.

Maltempo Sicilia, albero abbattuto dal vento a Messina

