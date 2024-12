Maltempo Spagna, impressionanti blizzard a Benasque: mezzo metro di neve sui Pirenei | VIDEO

MeteoWeb

Forti blizzard hanno colpito Benasque, località nel cuore dei Pirenei, in Spagna. La nevicata è stata abbondante come previsto in alta quota a Ribagorza, lasciando più di mezzo metro di manto bianco nelle stazioni sciistiche. La neve ha costretto all’uso di catene in diversi punti della rete stradale e ha costretto alla chiusura preventiva dell’ultimo tratto della A-139, mentre il vento ha provocato smottamenti nell’area urbana di Benasque, fortunatamente senza alcun danno alle persone.

La neve caduta intorno all’Hospital de Benasque, che ha superato il mezzo metro, accompagnata da forti raffiche di vento, ha raccomandato la chiusura preventiva da parte del Governo di Aragona dell’ultimo tratto della A-139, tra i chilometri 62 e 72. “Ci sono notevoli accumuli di neve e la chiusura è motivata dalla neve che potrebbe cadere durante la notte”, ha commentato il direttore della stazione di sci Llanos del Hospital, Mario García.

Le nevicate hanno lasciato accumuli notevoli anche ad Aramón Cerler, la località alpina della Valle di Benasque, che ha superato il mezzo metro di neve sferzata da forti venti. Sono caduti circa 40 centimetri di neve a Benasque, dove ha nevicato dalle 17 di ieri fino al primo pomeriggio di oggi. Le raffiche di vento sono state così forti che diversi pezzi di legno sono caduti dall’edificio del Benasque Science Center, costringendo la zona a essere transennata e l’intervento dei Vigili del Fuoco per garantire l’incolumità dei passanti.

