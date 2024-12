Maltempo, tempesta di pioggia e vento su Palermo: travolti gli inviati del processo a Salvini | VIDEO

MeteoWeb

In questa giornata segnata dalla tempesta Dionisio in Italia, il maltempo non ha risparmiato neanche la Sicilia, colpita da forti piogge e forte vento. Una tempesta di vento e pioggia forte sta interessando anche Palermo in queste ore. Sulla città sono caduti finora 7mm di pioggia e la temperatura è crollata a +10°C. Segnalati anche temporali e grandinate su Palermo e aree limitrofe. Condizioni tipicamente invernali, dunque, sono in atto sul capoluogo siciliano proprio mentre è appena giunta a conclusione una vicenda di cronaca molto importante a livello nazionale.

In queste ore, infatti, è stata decisa l’assoluzione del Ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms. Le immagini che arrivano in diretta mostrano il Ministro, i suoi avvocati e i giornalisti che raccontano questo importante fatto di cronaca nazionale in uno scenario surreale per Palermo, alle prese con forte pioggia e forte vento: ombrelli piegati dal vento, giacche e capelli bagnati per i presenti; quasi come se questo processo si fosse svolto in Florida durante la stagione degli uragani. Insomma uno scenario che poco ha a che fare con l’immaginario che si ha di Palermo. Eloquenti le immagini che arrivano dalla trasmissione “4 di sera”, andata in onda su Rete 4, dove l’inviata Federica Partenza ha fatto fatica a reggere l’ombrello e tenere a bada i capelli agitati dal vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.