Maltempo Toscana: neve sui rilievi appenninici oltre i 600 metri

Neve sui rilievi appenninici della Toscana “oltre i 600-700 metri e continuerà anche nelle prossime ore“: è quanto comunica il presidente della Regione Eugenio Giani. “In funzione mezzi spazzaneve sulle strade, si raccomanda sempre prudenza alla guida e obbligo dotazioni invernali“. Annullate a causa del maltempo alcune corse dei traghetti che collegano Piombino (Livorno) all’isola d’Elba e Porto Santo Stefano (Grosseto) e l’isola del Giglio.

In Toscana dalla mezzanotte e fino alle 20 di oggi è in vigore il codice giallo per forti venti di libeccio – escluse Versilia, Lucchesia e Valdarno inferiore – e anche per forti mareggiate nelle isole dell’Arcipelago. Per le nevicate, la vigilanza riguarda, dalla 6 alle 20 di oggi , la fascia appenninica tra il Mugello e la Valtiberina, nelle province di Firenze e Arezzo.

