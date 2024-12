Maltempo Toscana, dal Cdm stato d’emergenza per l’alluvione di ottobre

MeteoWeb

Il Governo ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi nel territorio di otto Comuni della Provincia di Pisa e di tre Comuni in quella di Livorno, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024. Tali eventi hanno infatti causato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive. Per l’attuazione dei primi interventi, è stanziata la somma di 3 milioni e 700 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Si procederà con ordinanze del capo Dipartimento della Protezione Civile, acquisita l’intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente.

