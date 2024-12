Maltempo Toscana, forte vento nel Grossetano: alberi pericolanti e tetti danneggiati

MeteoWeb

Vigili del Fuoco di Grosseto al lavoro in tutta la provincia per alberi e rami pericolanti e tetti danneggiati, a causa del forte vento di grecale che ha soffiato fin dalle prime ore del mattino. Registrate raffiche di 60-70km/h, con una punta di 92km/h a Semproniano. La maggior parte degli interventi è stata effettuata nei comuni di Grosseto, Follonica, Manciano e Pitigliano.

