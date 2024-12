Maltempo Toscana, vento a 130km/h a Rosignano: scoperchiato il tetto di una scuola

MeteoWeb

Il vento di grecale ha soffiato con raffiche fino a 130km/h nella giornata di Santo Stefano a Rosignano Solvay, nel Livornese. Le forti raffiche hanno danneggiato il tetto della scuola media Giovanni Fattori. Una parte del tetto, risalente al 2003 e realizzato con lastre in fibrocemento tipo ondulina, è stata scoperchiata. Alcuni frammenti del tetto – fa sapere il Comune – hanno danneggiato alcune auto, per fortuna senza conseguenze per gli occupanti. Sul posto, oltre ai tecnici dell’amministrazione, anche Vigili del Fuoco e Polizia municipale per un sopralluogo al termine del quale la zona è stata isolata e interdetta al traffico veicolare e pedonale.

La ditta che ha effettuato i recenti lavori alla scuola – spiega ancora il Comune – sta togliendo i detriti in modo da avviare quanto prima i lavori di messa in sicurezza e rifacimento della copertura. Obiettivo è permettere agli studenti di rientrare regolarmente in classe il 7 gennaio nelle aule rinnovate, dopo tre anni. I lavori di ristrutturazione interna erano terminati da pochi giorni.

