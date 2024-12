Maltempo, tragedia a Roma: cade albero per il forte vento, muore donna

MeteoWeb

Tragedia a Roma: un albero è caduto in via Cesare Massimi nella zona dei Colli Aniene a causa del forte vento, provocando la morte di una donna. Un’altra donna sarebbe rimasta ferita. Secondo quanto apprende LaPresse, la vittima era seduta su una panchina insieme ad altre persone quando, a causa di una forte raffica di vento, l’albero è crollato.

