Maltempo, un’altra grande piovuta in Sicilia: la siccità è ormai solo un ricordo. E c’è una nuova Allerta Meteo

Un’altra grande piovuta sta colpendo la Sicilia in quest’autunno che ha archiviato l’emergenza siccità dovuta alla mancanza di piogge dello scorso inverno, causata dal fenomeno di El Niño. Tra ieri e questa mattina ha piovuto copiosamente su gran parte dell’isola, con accumuli abbondanti in tutta l’area Nebroidea-Peloritana ma anche sulle Madonie e nell’entroterra palermitano. Spiccano gli 80mm di pioggia caduti a Mastrostefano , nel cuore dei Nebrodi, ma abbiamo anche 72mm a Caronia, nel settore più occidentale dei Nebrodi, e 64mm sui Peloritani a Case Migliardo.

Sempre sui Nebrodi, 66mm a Alcara Li Fusi e 64mm a San Marco d’Alunzio. Nel palermitano spiccano i 43mm di pioggia a Isnello, 36mm a Ventimiglia di Sicilia e a Gibilmanna, 34mm a Collesano e 32mm a Fondachello a Caltavuturo, ma anche stavolta è notevole l’estensione delle precipitazioni che sono diffuse su tutto il territorio regionale, come già accaduto nelle numerose e recenti ondate di maltempo che hanno colpito l’isola.

Nella mappa della protezione civile possiamo vedere gli accumuli pluviometrici tra ieri e questa mattina:



Nelle prossime ore continuerà a piovere nella fascia tirrenica isolana, e domani inizierà una settimana piovosissima. In Sicilia pioverà ogni giorno. C’è già una nuova allerta meteo per martedì 3 dicembre, quando nel pomeriggio-sera forti temporali attraverseranno l’isola da ovest verso est, e poi per giovedì 5 dicembre, quando un altro transito perturbato colpirà la Regione con forti piogge e temporali. Le temperature, pur risalendo di qualche grado dopo il freddo anomalo di questo weekend, rimarranno basse, con ulteriori nevicate sui rilievi. L’inverno, quest’anno, è arrivato in anticipo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l'accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

