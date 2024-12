Maltempo Veneto, Zaia invia comunicazione per stato di emergenza nazionale

MeteoWeb

“Ho inviato una comunicazione integrativa alla richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale relativa al maltempo che ha colpito le province di Treviso, Padova, Vicenza, Verona e città metropolitana di Venezia nei giorni 23-24 settembre. Solo per quanto riguarda il patrimonio pubblico abbiamo censito 40 milioni di euro di danni”. Lo riferisce in una nota il Presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha trasmesso al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci e al Capo del Dipartimento di Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano la documentazione integrativa alla comunicazione inviata a fine novembre.

I materiali integrativi, precisa Zaia, “sono stati inviati a seguito del sopralluogo congiunto con la Protezione Civile nazionale nelle zone maggiormente colpite, che sono state quelle dei Colli Berici, Colli Euganei e Monti Lessini. Sono zone dove sono evidenti diffusi smottamenti e frane anche di rilievo. Ringrazio i tecnici e le strutture della Regione per il grande lavoro che stanno svolgendo, appesantito negli ultimi anni dal succedersi incessante delle emergenze. E confido che l’integrazione, insieme ai dati raccolti durante il sopralluogo, possano essere utili ad accogliere la nostra richiesta – conclude – incluso lo stanziamento di un adeguato sostegno economico“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.