Maltempo Veneto: nevica sui passi dolomitici, attenzione sulle strade

Il calo delle temperature sta riportando la neve sull’Italia mentre una nuova ondata di maltempo si prepara ad interessare il Paese. Tra i 3 e i 5cm di neve si sono già accumulati sui passi dolomitici in provincia di Belluno e Veneto Strade ha diramato un bollettino per avvertire gli automobilisti della situazione meteo. La raccomandazione della società è di prestare attenzione ai punti ghiacciati. Mentre in montagna nevica, a fondovalle sta piovendo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

